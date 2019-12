그룹 소란. / 제공=해피로봇 레코드

[텐아시아=김하진 기자]그룹 소란(SORAN)이 오늘(3일) 정오 새 싱글 ‘기적 (What about you)’을 발표한다.‘기적 (What about you)’은 평범한 일상을 함께할 수 있다는 것만으로도 기적이라고 이야기하는 따뜻한 이야기를 풀어낸 곡이다. 유려한 멜로디 라인과 고영배의 담백한 목소리가 어우러진다. 여기에 그룹 멜로망스의 정동환이 피아노 연주와 스트링 편곡에 참여했다.소란의 이번 신곡은 지난해 12월 내놓은 미니음반 ‘셰어(Share)’ 이후 약 1년 만이다.소란은 공식 SNS를 통해 이날 오후 5시 55분부터 페퍼톤스 이장원이 진행하는 네이버 NOW ‘6시 5분 전’에 출연한다. 이어 오는 4일 MBC 라디오 ‘박경의 꿈꾸는 라디오’, 5일 MBC 라디오 ‘정오의 희망곡 김신영입니다’에 나갈 예정이다.신곡 발표에 이어 오는 12월 22일부터 24일까지 서울 광장동 예스24 라이브홀에서 단독 콘서트를 열고 팬들을 만난다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr