가수 유승우. / 제공=스타쉽엔터테인먼트

[텐아시아=김하진 기자]가수 유승우가 단독 콘서트를 성황리에 마쳤다.유승우는 지난달 30일과 12월 1일 서울 이화여고 100주년 기념관 화암홀에서 2019 유승우 콘서트 ‘달달한 밤’을 열고 팬들을 만났다. 달이 사라진 밤, 달을 찾아 나선다는 콘셉트를 바탕으로 유승우는 팬들에게 따뜻한 음악을 선물하며 행복한 시간을 보냈다.부드러운 목소리로 ‘사랑해요’와 ‘오빠’를 부르며 공연의 문을 연 유승우는 달빛을 연상학 만드는 조명 아래 ‘바람’과 ‘더’ ‘너만이’로 호응을 얻었다. SBS ‘사운드 오브 뮤직’에서 공개한 ‘티애나’를 열창하며 따뜻한 감동을 선사했다. 이외에도 ‘천천히’ ‘어릴적엔’ ‘너의 나’ ‘내가 니편이 되어 줄게’ ‘꿈’ 등 다채로운 장르의 노래를 부르며 관객들과 소통했다.공연의 하이라이트는 특별한 커버 무대였다. 마이클 부블레의 ‘웬 아이 폴 인 러브(When I fall in love)’와 해리 코닉 주니어의 ‘잇 헤드 투 비 유(It had to be you)’를 새롭게 편곡했고, 노래를 부르면서 관객에게 직접 다가가 장미꽃도 선물했다.유승우는 “와주셔서 감사하고 덕분에 정말 행복했다”고 벅찬 소감을 말했다. 밝고 경쾌한 매력부터 감성적인 모습까지 다양한 면을 드러내며 팬들의 만족도를 끌어올렸다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr