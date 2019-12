그룹 있지(ITZY). / 제공=JYP엔터테인먼트

[텐아시아=김하진 기자]그룹 있지(ITZY)가 신인상 5관왕을 달성했다.ITZY는 지난 8월 ‘2019 M2 X 지니 뮤직 어워드'(2019 M2 X GENIE MUSIC AWARDS)에서 데뷔 171일 만에 첫 신인상을 거머쥐었다.이어 ‘2019 소리바다 베스트 케이 뮤직 어워즈'(2019 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS)와 ‘2019 브이라이브 어워즈 브이 하트비트'(2019 VLIVE AWARDS V HEARTBEAT)에서도 최고의 신인으로 뽑혔다.지난달 26일 베트남 하노이 미딩 국립경기장에서 열린 ‘2019 아시아 아티스트 어워즈 인 베트남'(2019 Asia Artist Awards in Vietnam)에 참석해 멋진 공연을 선사했다.국내를 넘어 해외 K팝 팬까지 홀린 ITZY는 이곳에서도 신인상을 수상했다.지난달 30일 서울 고척스카이돔에서 열린 ‘2019 멜론뮤직어워드'(MMA 2019 Imagine by Kia)’에서 또 하나의 신인상 트로피를 품에 안았다.무대에 오른 ITZY는 “시상식에 참석해 무대를 하는 것만으로도 영광인데 귀한 상을 주셔서 감사하다. 올해는 꿈같은 한 해 보냈다. 많은 이들이 지켜봐 주신 덕분”이라며 소감을 말했다. 이어 “존경하는 선배님들과 K팝을 알리는데 함께하고 싶다. 그에 걸맞게 더욱 열심히 하는 ITZY가 될 테니 많은 사랑 부탁드린다”고 덧붙였.오는 4일에는 일본 나고야돔에서 펼쳐지는 ‘2019 엠넷 아시안 뮤직 어워즈'(2019 Mnet Asian Music Awards)에 참여할 예정이다. 또 하나의 신인상을 손에 쥘지 주목된다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr