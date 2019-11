‘MMA 2019’ 강다니엘./ 서예진 기자 yejin@

[텐아시아=노규민 기자]가수 강다니엘이 ‘2019 멜론뮤직어워드'(이하 ‘MMA 2019’) 1부에서 뮤직비디오상을 수상했다.30일 오후 서울 고척스카이돔에서 ‘MMA 2019’가 펼쳐졌다.이날 강다니엘은 솔로 데뷔곡 ‘뭐해'(What are you up to)로 뮤직비디오 상을 받고 기뻐했다.강다니엘은 “올해 이렇게 큰 무대에 서게 될 줄은 꿈에도 몰랐다. MMA에 참가하는 것만으로 영광인데 상까지 주셔서 너무 행복하다”며 “이 여정에 함께해준 다니티 감사하다. 앞으로 저의 새로운 출발을 같이 걸어가면 좋겠다”고 말했다.‘MMA 2019’는 ‘풀 오브 서프라이지즈'(FULL OF SURPRISES)를 테마로 꾸며졌다. 강다니엘을 비롯해 방탄소년단, 헤이즈, ITZY, 더보이즈, 마마무, 엔플라잉, 청하, 투모로우바이투게더, AB6IX, 잔나비 등이 참석했다.노규민 기자 pressgm@tenasia.co.kr