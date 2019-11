린지 신보 콘셉트 티저./ 사진제공=PLT

[텐아시아=김수경 기자]플라네타리움 레코드(PLT)는 지난 28일 공식 SNS 계정을 통해 린지(Leenzy)의 첫 미니 앨범 ‘WISH ME A GOOD DAY(위시 미 어 굿데이)’의 콘셉트 티저를 공개했다.플라네타리움 레코드(PLT)에 새롭게 합류한 싱어송라이터 린지는 지난 10월 싱글 ‘괜찮아’로 데뷔했다.린지는 데뷔 전 골든 브라더 채널에서 선보이는 라이브 콘텐츠 ‘뽀송즈(4Songs)’에 출연해 잭스의 ‘Sleep Like a Baby’, 에이미 와인하우스의 ‘Valerie’, 크러쉬의 ‘어떻게 지내’, 카더가든의 ‘간단한 말’까지 네 곡을 라이브로 들려줬다.‘WISH ME A GOOD DAY(위시 미 어 굿데이)’는 오는 12월 9일 정오에 발매된다.린지는 플라네타리움 레코드(PLT) 레이블 소속 뮤지션 정진우, 준, 가호, 모티와 함께 오는 12월 24일 오후 7시 30분 서울 서강대학교 메리홀 대극장에서 레이블 단독 콘서트 ‘CHRISTMAS PARTY’에 참여한다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr