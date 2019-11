겨울왕국2 (사진=월트디즈니컴퍼니 코리아)

개봉과 동시에 관객들의 뜨거운 사랑을 얻고 있는 영화 <겨울왕국 2>의 OST가 국내 각종 음원차트상위권를 점령하며 또 한번 전세계를 열광케 할‘OST’신드롬의 포문을 열었다.영화 <겨울왕국 2>는 숨겨진 과거의 비밀과 새로운 운명을 찾기 위해 모험을 떠나는 ‘엘사’와 ‘안나’의 이야기를 그린 작품.개봉 이후 “디즈니 새로운 전설의 탄생”이라는 극찬을 얻으며 뜨거운 흥행 돌풍을 일으키고 있는 영화 <겨울왕국 2>의 OST가 국내 각종 음원차트를 점령하며 본격적인 OST 신드롬의 시작을 열었다.이번 작품 속 새로운 OST 7곡 모두 전편의 ‘Let It Go’를 탄생시킨 크리스틴앤더슨-로페즈, 로버트로페즈 부부가 작사,작곡한 사실이 알려지며 개봉 전부터 높은 기대를 모았던 가운데, 개봉 이후 관객들의 뜨거운 호평에 힘입어 각종 음원차트에서도 그 존재감을 드러내고 있다.28(목) 오후 3시 기준 ‘엘사’의 새로운 주제곡 ‘Into the Unknown’이 음원 사이트 지니뮤직의 OST 차트 1위를 기록하였을뿐 아니라, 벅스POP 차트 1위부터 4위, 멜론 POP핫트랙 차트 1위부터 6위까지 모두 <겨울왕국 2>의 글로벌 OST가 차지했다. 또한 국내 공식 커버송 아티스트 태연이 부른 ‘숨겨진 세상(Into the Unknown End Credit Version)’이 멜론 발라드 핫트랙 차트 1위, 검색 인기곡 차트 2위에 오르는 등 국내 버전의 OST 앨범 또한 팬들의 열렬한 반응을 얻고 있다.여기에 Disney Music VEVO 유튜브 공식 채널을 통해 공개된 ‘Into the Unknown’의 Lyric Video가 787만 뷰를 달성, 빌보드 차트 200에 <겨울왕국 2> 글로벌 OST 앨범이 상위권으로 진입하며 전 세계가 사랑에 빠진 OST 열풍을 확인케 한다.이처럼 <겨울왕국 2>가 전 세계박스오피스에 이어 국내외 음원 차트까지 점령하며 스크린을 초월한 ‘겨울왕국’ 신드롬을 이어가는 가운데, 제니퍼 리 감독은 “<겨울왕국 2>의 음악은 캐릭터들의 성장과 더욱 깊어진 이야기를 보여준다”라며 ‘변화’와 ‘성장’의 주제가 담긴 이번 작품의 OST를 설명했다. 전편의 완벽한 해피엔딩 이후 영원할 것만 같던 일상이 흔들리고, 새로운 세상으로 나아가야만 하는 변화의 순간에 놓인 캐릭터들의 이야기는 이번 작품에 한층 풍성한 감성을 더해냈다. 그리고이는 대사뿐 아니라 ‘Into the Unknown’, ‘Some Things Never Change’, ‘Lost in the Woods’, ‘Show Yourself’ 등 다채로운 OST로 표현되어 경이로운 모험이 선사하는 감동과 웃음을 더욱 배가하고 있다.이에 피터 델 베코 프로듀서는 “스토리가 음악을 나오게 하고, 음악은 다시 스토리를 앞으로 나아가게 한다”며스토리와 OST가 이뤄낸 완벽한 시너지를 전했다.또한 크리스 벅 감독은“이번 작품엔 감동적이면서도 즐거운 노래들이 담겨있다. 관객분들이 각자 좋아해주는 노래가 다른데, 그만큼 다양성을 갖추었다는 점이 기쁘다”고 말해 중독성 강한 멜로디와 특별한 메시지 그리고 다양성까지 모두 담아낸 <겨울왕국 2> OST의 다채로운 매력을 전하기도 했다.한편 국내외 관객들의 뜨거운 사랑을 얻으며 또 한 번 황홀한 OST 신드롬을 일으키고 있는 영화 <겨울왕국 2>는전국 극장에서 절찬 상영 중이다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com