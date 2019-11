그룹 AOA / 사진제공=FNC엔터테인먼트

[텐아시아=우빈 기자]그룹 AOA가 컴백과 동시에 해외차트 상위권을 휩쓸었다.지난 26일 여섯 번째 미니앨범 ‘뉴 문(NEW MOON)’을 발매한 AOA는 타이틀곡 ‘날 보러 와요 (Come See Me)’로 미국, 영국, 호주, 러시아 등 총 8개 지역 아이튠즈 K팝 음원차트에서 정상에 올랐다. 또 말레이시아, 태국 포함 총 10개 지역 아이튠즈 K팝 차트에서 톱2를 차지하며 AOA의 컴백에 글로벌한 관심이 이어졌다.몽환적인 분위기가 돋보이는 신곡 ‘날 보러 와요 (Come See Me)’는 발매 당일 벅스뮤직과 소리바다 실시간 음원차트에서 1위를 차지했으며, 멜론 등 다른 국내 주요 음원차트에서도 상위권에 안착하는 등 건재한 음원 파워를 자랑했다.약 1년 반만에 돌아온 AOA는 오는 29일 KBS2 ‘뮤직뱅크’에서 첫 음악 방송 무대에 오른다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr