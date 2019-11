마미손 사재기저격, 신곡 발표

'짬에서 나오는 바이브' 신곡 영상 공개

마미손 사재기저격 곡 발표 / 사진 = 해당 영상 캡처

래퍼 마미손이 '음원 사재기' 행태를 저격하는 신곡을 발표했다.마미손은 지난 26일 공식 유튜브 계정 'Mommy Son'에 '짬에서 나오는 바이브'라는 신곡 영상을 올렸다. 곡에 대한 설명으로는 “음악 열심히 하시는 모든 분 화이팅 입니다! 작사: 마미손”이라고 적었다.마미손은 해당 영상물의 설명에 "한때는 나도 음원깡패였어요. 이제는 차트인 하루도 못 가요. 정말 정말 좋아서 해온 음악이 그게 벌써 15년 인데도 짬에서 나온 바이브가 그 정도라면 야 쪽 팔린 줄 알아야지. 별 거 없더라 유튜브 조회수 페북으로 가서 돈 써야지"라고 적었다.한편 곡 도입부에 등장하는 '박형'은 최근 컬래버레이션한 유진박 혹은 음원 사재기를 공개 저격한 박경을 의미한다는 네티즌 분석도 나왔다.▽이하 마미손 신곡 '짬에서 나오는 바이브' 가사 전문참 열심히 했죠 박형 나 후회는 없어요 우리 같이 만든 그 노래 많이도 울었었죠 한때는 나도 음원깡패였어요 이제는 차트인 하루도 못 가요 정말 정말 좋아서 해온 음악이 그게 벌써 15년 인데도 짬에서 나온 바이브가 그 정도라면 야 쪽 팔린 줄 알아야지 별거 없더라 유튜브 조회수 페북으로 가서 돈 써야지 천 개의 핸드폰이 있다면 별의 노래만 틀고 싶어 계절이 지나 우리 헤어진 여름에도 발라드 틀고 싶어 이제는 널 떠날 것 Why Why? 용기 내지 말 것 Why why? 짬에서 나온 바이브가 그 정도라면 야 쪽 팔린 줄 알아야지 기계를 어떻게 이기라는 말이냐 내가 이세돌도 아니고 내가 이세돌도 아니고장지민 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com