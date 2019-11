“역대급 콘셉트”…엑소, 오늘(27일) 정규 6집 발매

[연예팀] ‘K-POP 킹’ 엑소(EXO)가 정규 6집으로 컴백한다.엑소 정규 6집 ‘OBSESSION’(옵세션)은 11월27일 오후 6시 멜론, 플로, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 등 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 타이틀 곡 ‘Obsession’의 한국어 및 중국어 버전을 비롯해 다양한 장르의 총 10곡으로 구성되어 있다.특히, 엑소는 컴백 전, 정규 6집 콘셉트와 세계관 스토리텔링을 접목한 ‘#EXODEUX’(#엑소듀스) 프로모션을 진행, 엑소와 X-엑소의 대결로 화제를 모았으며, 이번 앨범을 통해서도 엑소 및 X-엑소의 대결에서 파생되는 갈등, 집착 등 여러 감정을 담은 다채로운 곡들을 만날 수 있는 만큼, 글로벌 음악 팬들의 폭발적인 관심이 기대된다.타이틀 곡 ‘Obsession’은 엑소의 다크 카리스마를 만날 수 있는 힙합 댄스 곡으로, 주술처럼 반복되는 보컬 샘플의 중독성과 묵직한 비트, 직설적인 모놀로그 형식의 가사가 돋보이며, 음원과 동시 오픈되는 뮤직비디오 역시 곡의 강렬한 분위기와 상반된 두 가지 콘셉트로 변신한 엑소의 매혹적인 모습이 담긴 영상으로 제작되어 이목을 사로잡을 전망이다.또한 트랩, 레게 등 여러 장르적 요소가 결합된 매력적인 댄스 곡 ‘Trouble’(트러블), 자신의 또 다른 자아와 겪는 내면적 충돌을 임팩트 있게 표현한 댄스 팝 곡 ‘지킬 (Jekyll)’, 리드미컬한 코러스와 스트링, 플루트 사운드의 조화가 몽환적인 분위기를 자아내는 ‘춤 (Groove)’, 사랑에 대한 확고한 믿음을 자신 있게 나타낸 힙합 댄스 곡 ‘Ya Ya Ya’(야 야 야)도 담겨 있어 눈길을 끈다.더불어 상대에게 첫눈에 반한 순간의 들뜬 마음이 담긴 댄스 팝 곡 ‘Baby You Are’(베이비 유 아), 서로를 향한 멈출 수 없는 사랑을 낭만적으로 그려낸 펑키하고 밝은 무드의 ‘Non Stop’(논 스톱), 연인이 떠난 뒤 느끼는 그리움을 표현한 감성적인 R&B 곡 ‘오늘도 (Day After Day)’, 사랑은 상대의 모든 것을 바꿀 수 있을 만큼 큰 의미가 된다는 메시지를 담은 그루비한 댄스 곡 ‘나비효과 (Butterfly Effect)’까지 총 10곡이 수록되어 있어, 엑소의 한층 성숙해진 음악 세계를 만나기에 충분하다.게다가 앨범 발매를 기념해 오는 12월 9일부터 서울 용산구 이태원동 128-7에서 엑소 정규 6집 콘텐츠로 꾸며진 스페셜 아지트 ‘EXO THE PLACE’(엑소더 플레이스)가 오픈되며, 이에 앞서 금일(27일) 외벽 포토존을 깜짝 공개, 팬들의 뜨거운 호응을 얻을 것으로 보인다.한편, 엑소 정규 6집 ‘OBSESSION’은 금일(27일) 음반으로도 발매된다.(사진제공: SM엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr