그룹 슈퍼엠 / 사진제공=SM엔터테인먼트

[텐아시아=우빈 기자]

그룹 슈퍼엠(SuperM)이 미국 빌보드 메인 차트에 7주 연속 진입했다.





슈퍼엠은 지난 10월 4일 발매된 첫 미니앨범 ‘슈퍼엠(SuperM)’으로 26일(현지시간) 공개된 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 168위를 차지했으며, ‘월드 앨범’ 차트에서는 7주 연속 1위에 올랐다.





이번 앨범은 타이틀곡 ‘쟈핑(Jopping)’을 비롯해 다채로운 색깔의 총 5곡이 수록되어 있으며, 슈퍼엠은 10월 셋째 주 ‘빌보드 200’ 차트에서 아시아 가수 데뷔 앨범 사상 최초로 ‘빌보드 200’ 1위를 기록했다.





슈퍼엠은 미국 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든을 비롯해 포트워스, 시카고, 애틀랜타, 워싱턴 D.C 등에서 ‘SuperM We Are The Future Live’(슈퍼엠 위 아 더 퓨처 라이브)를 성황리에 펼쳤으며, 오는 1월 30일 샌디에이고에서 열기를 이어간다.



우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr