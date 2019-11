가수 김유나. / 제공=RBW, 래드컴

[텐아시아=김하진 기자]신인 가수 김유나가 오늘(27일) 오후 6시 각 음악사이트에 새 디지털 싱글 ‘더블유비더블유와이(WBWY, Wanna Be With You)’를 발매한다.‘WBWY’는 가사에도 나오는 ‘워너 비 위드 유(Wanna Be With You)’의 앞 글자를 따서 지은 제목이다. 아침이면 숨도 못 쉴 만큼 아파하면서도 밤이면 습관처럼 꿈에서 옛 연인을 찾아 헤매는 혼란스럽고 비참한 심정을 노래한 곡이다.상처 많은 마음을 그린 가사와는 상반된 느낌의 통통 튀는 전개가 아련함을 더한다. 여기에 꿈속을 유영하는 듯한 감미로운 김유나의 음색이 노래의 맛을 살린다고 한다. 김유나가 직접 작사·작곡을 맡아 음악 실력도 뽐냈다.김유나는 최근 꾸준히 신곡을 발매하며 존재감을 드러내고 있다. 청아한 음색과 진성과 가성을 넘나드는 가창력, 다양한 감성을 녹인 노랫말 등으로 음악팬들의 호응을 얻고 있다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr