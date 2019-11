AOA (사진=FNC엔터테인먼트)

그룹 AOA(지민 유나 혜정 설현 찬미)가 신곡을 음원차트에 성공적으로 안착시키며 화려하게 컴백했다.AOA의 신곡 '날 보러 와요 (Come See Me)'는 26일 9시 벅스뮤직과 소리바다 실시간 음원차트에서 1위에 오르는 기염을 토했다. 멜론은 톱텐 진입을 목전에 두고 있고 다른 주요 차트에서도 발표와 동시에 상위권으로 진입해 꾸준히 상승하며 8년차에도 건재한 음원 파워를 보여주고 있다.특히 AOA는 앨범마다 높은 대중성으로 차트에 오랜 기간 안착해 온 만큼 신곡 '날 보러 와요 (Come See Me)'의 음원차트 롱런까지 기대케 한다.AOA는 26일 여섯 번째 미니앨범 '뉴 문(NEW MOON)'으로 컴백했다. 이번 앨범은 지난해 '빙글뱅글' 이후 약 1년 반만의 새 앨범이자 5인조로서의 첫 컴백으로 발매 전부터 대중의 관심을 한 몸에 받았다. 또한 최근 종영한 Mnet 예능 프로그램 ‘퀸덤’을 통해 실력을 증명하며 'AOA의 재발견'이라는 호평과 함께 새 앨범에 대한 기대를 모으기도 했다.신곡 ‘날 보러 와요 (Come See Me)’는 AOA의 몽환적인 분위기가 돋보이는 곡으로, 강렬한 비트와 서정적인 기타 사운드가 어우러진 댄스곡이다. 한 번만 들어도 귀에 맴도는 후렴구와 랩을 통해 찬바람이 느껴지는 깊은 밤의 애틋함을 풀어냈으며, AOA 멤버들의 몽환적인 음색이 더해져 서정적인 분위기를 배가시킨다.성공적으로 컴백한 AOA는 음악방송과 예능 프로그램에 출연하며 활발한 활동에 나선다. 오는 29일 KBS2 ‘뮤직뱅크’를 통해 신곡 ‘날 보러 와요 (Come See Me)’ 무대를 최초공개하며 강렬한 퍼포먼스를 선사한다. 30일에는 tvN ‘놀라운 토요일-도레미 마켓’에 출연하며 예능감을 뽐낸다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com