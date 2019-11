AOA ‘날 보러와요’ 컴백 뮤비 티저./ 사진제공=FNC

[텐아시아=노규민 기자]AOA(지민 유나 혜정 설현 찬미)가 우아한 문 헌터로 변신해 강렬한 에너지를 선사한다.AOA는 26일 오후 6시 여섯 번째 미니앨범 ‘뉴 문'(NEW MOON)을 발표하고 타이틀곡 ‘날 보러 와요'(Come See Me) 뮤직비디오를 공개했다. 약 1년 반 만에 컴백한 이들은 한층 강렬한 에너지와 고혹적인 비주얼을 선보이며 5인조 활동의 새로운 비전을 제시하고 있다.이번 앨범에서 AOA는 문 헌터(MOON HUNTER)로 변신했다. 아름다운 달은 세상을 비추는 환한 빛이기도 하지만 AOA의 움직임을 훤히 드러내는 족쇄가 되고, 달의 감시 아래 누군가 와주길 기다리기만 하던 AOA는 자유를 찾아 달을 사냥하기에 이른다.‘날 보러 와요'(Come See Me) 뮤직비디오에서는 문 헌터로 변신한 AOA의 자유의지가 명확하게 드러난다. 달에게서 벗어나 사랑하는 사람과 함께 하길 갈망하는 AOA는 장총, 활, 권총, 장검 등 각자 지닌 무기로 사냥을 시작한다. 이들은 갇혀있던 유나까지 구하고, 감시하던 CCTV까지 부숴버리면서 통쾌한 한방을 날린다.타이틀곡 ‘날 보러 와요'(Come See Me)는 AOA의 몽환적인 분위기가 돋보이는 곡으로, 강렬한 비트와 서정적인 기타 사운드가 어우러진 댄스곡이다. 한 번만 들어도 귀에 맴도는 후렴구와 랩을 통해 찬바람이 느껴지는 깊은 밤의 애틋함을 풀어냈으며, 멤버들의 몽환적인 음색이 더해져 서정적인 분위기를 배가시킨다.AOA는 음악방송과 예능 프로그램에 출연하며 활발한 활동에 나선다. 오늘(26일) JTBC ‘아이돌룸’을 시작으로 오는 30일 tvN ‘놀라운 토요일-도레미 마켓’에 출연하며 예능감을 뽐낸다. 오는 29일에는 KBS2 ‘뮤직뱅크’를 통해 신곡 ‘날 보러 와요'(Come See Me) 무대를 최초 공개한다.노규민 기자 pressgm@tenasia.co.kr