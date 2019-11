가수 올리. / 제공=ANS엔터테인먼트

[텐아시아=김하진 기자]신인 가수 올리(ORLY)가 음악 프로그램으로 팬들과 만난다.올리는 26일 오후 방송되는 SBS MTV 음악프로그램 ‘더쇼’에 출연한다. 데뷔 싱글 ‘크러시 온 유(Crush On You)’를 부를 예정이다.올리는 ‘더쇼’를 통해 화려한 댄스 퍼포먼스와 힘 있는 가창력을 보여주겠다는 각오다. 음악 방송에서 팬들과 처음 소통하는 만큼 흠잡을데 없는 모습을 보여주기 위해 애쓰고 있다고 한다.지난 17일 데뷔곡 ‘Crush On You’를 발표하고, 가요계에 출사표를 던진 올리는 만 16살이라는 어린 나이에도 불구하고 깊은 감성과 울림으로 음악 팬들의 이목을 끌었다.‘Crush On You’는 팝 스타일의 일렉트로닉댄스뮤직(EDM) 알앤비(R&B) 댄스 장르이다. 중독성 강한 후렴구와 강렬한 댄스 브레이크가 인상적이다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr