아이유 (사진=가온차트)

아이유 (IU)의 'Love poem'앨범이 가온차트 2019년 47주차 주간 소매점 앨범차트에서 1위를 차지했다.아이유 (IU)의 'Love poem'은 47주차(2019.11.17~2019.11.23) 소매점 앨범차트에서 128,532장으로 1위에 랭크 되었으며, 11월 19일 화요일 오전 11시에 가장 많이 판매됐다.2위는 아스트로 (ASTRO) 'BLUE FLAME', 3위는 우주소녀 'As you Wish'가 차지했다.한편 47주차 일간 소매점 앨범차트에서는 17일 GOT7 'Call My Name', 18일 사우스클럽(South Club) '두 번', 19일 아이유 (IU) 'Love poem', 20-22일 아스트로 (ASTRO) 'BLUE FLAME', 23일 GOT7 'Call My Name'이 1위에 랭크됐다.