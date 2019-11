밴드 엔플라잉. / 제공=FNC엔터테인먼트

[텐아시아=김하진 기자]밴드 엔플라잉이 첫 번째 부산 콘서트를 성황리에 마쳤다.엔플라잉은 지난 24일과 25일 부산시 해운대구 영화의전당 하늘연극장에서 단독 콘서트를 열었다.부산에서 콘서트를 여는 것은 처음인 엔플라잉은 ‘옥탑방’ ‘예쁘다 예뻐’로 공연의 문을 열고 ‘꽃’ ‘렛 미 쇼유(Let Me Show You)’ ‘1분’ 등 잔잔한 분위기의 노래로 관객들의 호응을 얻었다. 이어 “분위기 끌어올려 볼까요?”라며 ‘업 올 나이트 (Up All Night)’ ‘기가 막혀’ ‘애니웨이 (ANYWAY)’ ‘진짜가 나타났다’ 등 흥겨운 노래를 연이어 불렀다.엔플라잉은 KBS2 예능 프로그램 ‘불후의 명곡’에서 우승을 거머쥔 밴드 퀸의 히트곡 메들리로 관객들에게 깊은 인상을 남겼다. 프레디 머큐리를 떠오르게 하는 콧수염 분장을 한 채 등장한 유회승은 퀸의 명곡을 시원하게 열창하며 공연장의 열기를 뜨겁게 달궜다. 또한 미발매 신곡 ‘스타라이트 (Starlight)’도 깜짝 공개했다.엔플라잉은 “부산에서 만난 팬들과 즐거운 시간을 보낼 수 있어서 감사하다”고 벅찬 소감을 말했다.이들은 올 연말까지 해외 공연을 펼치며 활동을 이어나갈 계획이다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr