그룹 투모로우바이투게더 범규의 ‘Angel Or Devil’ 티저 / 사진제공=빅히트엔터테인먼트

[텐아시아=우빈 기자]그룹 투모로우바이투게더 범규의 ‘Angel Or Devil’ 티저가 공개됐다.투모로우바이투게더는 24일 소속사 공식 SNS 채널을 통해 ‘Angel Or Devil’ 티저 영상을 처음으로 선보였다.공개된 티저는 엉뚱한 분위기의 음악과 함께 줄 위를 아슬아슬하게 걸어가는 범규의 모습으로 시작한다. 이후 와이드 샷(Wide Shot)을 통해 이 장면이 연기였음이 드러나며 웃음을 자아낸다. 영상 중간중간에 등장하는 귀여운 효과음과 카툰 애니메이션이 범규의 천진난만한 매력을 더한다.‘Angel Or Devil’은 투모로우바이투게더의 정규 1집 ‘꿈의 장: MAGIC’의 수록곡으로, 좋아하는 사람을 두고 내 안의 천사와 악마가 끝없는 싸움을 벌인다는 내용을 담았다. 재미있는 가사와 개성 있는 멜로디가 돋보이는 트렌디한 힙합(Hip Hop) 장르의 노래이다.앞서 투모로우바이투게더는 지난 10월 데뷔 첫 정규 앨범 ‘꿈의 장: MAGIC’을 발매하며 콘셉트 트레일러, 음원 프리뷰 영상, 타이틀곡 뮤직비디오 등 완성도 높은 콘텐츠를 선보였다. 최근 정규 1집 수록곡 ‘Magic Island’ 뮤직비디오를 추가로 공개한 데 이어 새로운 콘텐츠를 예고해 전 세계 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr