밴드 애프터문,/ 사진제공=소니뮤직엔터테인먼트코리아

[텐아시아=김수경 기자]JTBC ‘슈퍼밴드’로 인연을 맺은 밴드 애프터문(케빈오·최영진·이종훈)이 23일 오후 6시 신곡 ‘I Want It All’을 발표한다.‘I Want It All’은 밴드 사운드와 케빈오의 아련한 목소리가 어우러진 곡이다. 기타와 보컬을 맡은 케빈오를 중심으로 드럼 최영진, 베이스 이종훈이 뭉친 애프터문은 ‘I Want It All’에 자신들의 색을 가득 담아냈다.애프터문은 “‘I Want It All’은 지나간 시간에 대한 아쉬운 마음을 표현한 곡”이라고 소개했다이어 “뜨거웠던 여름이 지나고 차가운 겨울이 온 것처럼 계절은 바뀌고 시간은 흘러간다. 그렇게 쌓여가는 추억들을 붙잡고 싶어, 다시 한번 ‘너의 모든 것을 원해’라고 외치듯 노래했다”고 신곡에 대해 설명했다.애프터문 프론트맨 케빈오는 애프터문 팀 활동과 솔로 활동을 병행할 계획이다. 그는 오는 30일 첫 단독 콘서트 ‘Here&Now’를 연다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr