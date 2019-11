싸이 (사진=빌보드 캡처)

빌보드가 발표한 '10년을 정의한 음악 100곡' 중에 싸이(PSY)의 '강남스타일' 을 선정했다.21일(현지시간) 빌보드 공식 홈페이지를 통해 공개된 '10년을 정의하는 100곡(The 100 songs that defined the decade)' 목록에 따르면 싸이의 '강남스타일'은 전 세계에서 사랑받는 아티스트들의 곡과 함께 이름을 올렸다.빌보드는 "2012년 발매 한정규 6집 '싸이 6甲 Part 1'의 타이틀곡 '강남스타일'은 당시 전 세계적으로 센세이셔널한 열풍을 일으키며 전무후무한 기록을 남겼다. 세계인들에게 한국을 널리 알린 기회"라고 평가하며 "저스틴 비버의 '베이비(Baby)'를제치고 10억 뷰를 넘어선 최초의 뮤직비디오였다. 2014년 21억 뷰를 돌파했을 때 유튜브는 조회수 집계 방식을 재설계하기도 했다. 말 그대로 싸이는 인터넷을 깨부순 셈"이라고 언급했다. 실제 '강남스타일'은당시 유튜브가 표시할 수 있는 조회수의 한계치를 넘긴 최초의 동영상으로 기록되었다.빌보드가 발표한 '10년을 정의하는 100곡'은 지난 10년간 전 세계 음악팬들에 큰 임팩트를 남겼던 노래들, 2010년대의 음악과 문화를 형성하고 반영했던 노래들 중 총 100곡을 엄선한 리스트로, 아델의 '롤링 인 더 딥(Rolling in the Deep)', 아리아나 그란데의 '땡큐, 넥스트(Thank U, Next)', 카밀라 카베요의 '하바나(Havana)', 비욘세 '포메이션(Formation)', 빌리 아일리시 '배드가이(Bad Guy)' 등 전세계적인 사랑을 받은 곡들이 선정됐다.한편 K팝 가운데에서는 싸이의 '강남스타일'과 함께 방탄소년단의 '아이 니드 유(I NEED YOU)', 소녀시대의 '아이 갓 어 보이(I got a boy) 가 이름을 올렸다.