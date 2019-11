그룹 방탄소년단. / 제공=빅히트엔터테인먼트

소녀시대 ‘I Got a Boy’ 커버./ 제공=SM엔터테인먼트

가수 싸이. / 제공=피네이션(PNATION)

[텐아시아=김하진 기자]미국 음악전문 매체 빌보드가 21일(현지시간) 2010년대 음악 산업에 결정적이 영향을 준 노래, ‘2010년대를 정의한 100곡’을 선정해 발표했다. K팝 중에는 그룹 방탄소년단(BTS)의 ‘아이 니드 유'(I Need U)와 싸이의 ‘강남스타일’, 소녀시대의 ‘아이 갓 어 보이'(I GOT A BOY) 등 3곡이 포함됐다.100곡에는 아델의 ‘롤링 인 더 딥(Rolling in the deep)’, 아리아나 그란데의 ‘땡큐, 넥스트(Thank U, Next)’, 비욘세의 ‘포메이션(Formation)’, 빌리 아일리시의 ‘배드 가이(Bad Guy)’, 카밀라 카베요의 ‘하바나(Havana)’, 시아의 ‘샹들리에(Chandelier) 등 전 세계적인 사랑을 받은 곡들이 이름을 올렸다.국내 가수로는 방탄소년단, 소녀시대, 싸이도 목록에 포함돼 눈길을 끌었다. 빌보드는 방탄소년단을 두고 “지난 10년을 되돌아보면, 미국 시장에서 비영어권 음악 활동의 상승에 초점이 맞춰지고 그 중심에는 방탄소년단이 있다”고 평가했다.선정한 ‘아이 니드 유’에 대해서는 “노래가 아니라 혁명이었다. 그룹의 미래를 위한 토대를 마련했고, 이를 통해 방탄소년단이 국제적인 슈퍼스타로 도약했다”면서 “2013년 데뷔 이후 힙합 위주의 음악을 선보인 이들이 전자 팝 사운드로 전환을 예고했다”고 덧붙였다.이어 소녀시대의 ‘아이 갓 어 보이’는 “독창성이 장르의 제한이나 개인의 예술적 정체성에 구애받지 않을 때 어떤 결과물이 탄생하는지 세상에 보여줬다”고 설명했다. 더불어 싸이의 ‘강남스타일’은 “방탄소년단이 주도하는 미국 내 K팝 상승의 전편”이라며 “한국어 음악을 널리 알린 기회”라고 평했다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr