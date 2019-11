소녀시대 ‘I Got a Boy’ 커버./사진제공=SM엔터테인먼트

[텐아시아=태유나 기자]걸그룹 소녀시대의 히트곡 ‘I Got a Boy’(아이 갓 어 보이)가 미국 유명 매체 빌보드가 발표한 ‘10년을 정의하는 100곡’에 선정됐다.빌보드는 21일(현지시간) 홈페이지에 2010년대 음악 산업에 결정적인 영향을 준 노래 100곡을 선정한 ‘10년을 정의하는 100곡(THE 100 SONGS THAT DEFINED THE DECADE)’을 발표했다. 소녀시대는 ‘I Got a Boy’로 K팝 걸그룹으로는 유일하게 이름을 올렸다.빌보드는 “소녀시대의 ‘I Got a Boy’는 독창성이 장르의 제한이나 개인의 예술적 정체성에 구애 받지 않을 때 어떤 결과물이 탄생하는지 세상에 보여줬다”며 “2010년대 후반으로 갈수록 K팝 뿐만 아니라 점점 더 많은 뮤지션들이 장르의 경계를 뛰어넘어 더욱 역동적인 음악을 만들어내고 있다. ‘I Got a Boy’는 미래 음악 산업이 지향해야 할 지표가 되었고, 21세기 음악적 실험주의의 한계를 더욱 확장시킨 곡이다”라고 호평했다.이어 “‘I Got a Boy’ 뮤직비디오는 음악을 더욱 돋보이게 하는 다양한 색채의 영상미로 전 세계적인 흥행을 이끌었다. 2013년 ‘유튜브 뮤직 어워즈’에서 ‘올해의 비디오’ 상을 수상하며 그 인기를 입증했다”고 조명해 눈길을 끌었다.‘I Got a Boy’는 소녀시대가 2013년 발매한 정규 4집 타이틀 곡이다.태유나 기자 youyou@tenasia.co.kr