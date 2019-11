그룹 노을의 ‘늦은 밤 너의 집 앞 골목길에서’ 재킷. / 제공=씨제스엔터테인먼트

[텐아시아=김수경 기자]가온차트를 운영하는 사단법인 한국음악콘텐츠협회가 21일 “46주차(2019.11.10~2019.11.16) 디지털차트, 다운로드차트, 스트리밍차트에서 노을의 ‘늦은 밤 너의 집 앞 골목길에서’가 발매 2주차에 1위를 차지해 3관왕의 영예를 안았다”고 밝혔다.이어 “마마무 (Mamamoo)의 새앨범 ‘reality in BLACK’은 앨범차트 1위에 진입했다”고 발표했다. ‘reality in BLACK’은 마마무 (Mamamoo)가 발매한 앨범 중 가장 높은 첫 주 판매량을 기록했다.아티스트의 글로벌 인기를 확인해볼 수 있는 소셜차트2.0에서는 20주 연속 ‘방탄소년단’이 1위를 이어가고 있다. 뒤이어 ‘GOT7’이 2위를 차지했다.V LIVE의 방탄소년단과 GOT7 채널에서 지난 한 주간 조회 수가 가장 높았던 콘텐츠는 각각 ‘BTS Live : 오랜만이에요’‘콜마넴 아가새’였다. 마이셀럽스의 인공지능 빅테이터 분석에서 방탄소년단은 ‘해외에서유명한’’인기가많은’등의 키워드를, GOT7은 ‘노력파인’’농염한’ 등의 키워드를 꼽았다.46주차 디지털차트에 랭크된 신곡은 9위 바이브 (Vibe) ‘이 번호로 전화해줘’, 20위 마마무 (Mamamoo) ‘HIP’, 47위 HYNN(박혜원) ‘차가워진 이 바람엔 우리가 써있어(Bad Love)’, 69위 헤이즈 (Heize) ‘운명이 내게 말해요 – 동백꽃 필 무렵 OST Part.9’, 84위 펀치넬로 (punchnello) ‘낙서 (Feat. 백예린) (Prod. by WOOGIE)’ 등이다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr