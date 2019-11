AOA 유나, CCTV 가득한 방 탈출…신곡 '날 보러 와요' 개인 티저 공개

AOA 유나 (사진=FNC엔터테인먼트)

AOA 유나가 신곡 ‘날 보러 와요 (Come See Me)’ 티저를 공개하며 앨범 콘셉트에 대한 궁금증을 자아냈다.유나의 소속사 FNC엔터테인먼트는 20일 AOA 공식 SNS를 통해 여섯 번째 미니앨범 ‘뉴 문(NEW MOON)’의 유나 편 티저를 공개했다.공개된 티저 비디오에서 유나는 CCTV와 카메라로 둘러 쌓인 방 안에서 감시를 받는 듯 힘 없이 누워있는 채 등장했다. 이후 한 멤버의 도움으로 방에서 탈출해 나오며 이후 스토리에 대한 궁금증을 더했다. 티저와 함께 공개된 재킷 포스터에서 유나는 비즈가 화려한 블랙 재킷과 웨스턴 풍의 베스트로 한껏 멋을 더하며 눈길을 사로잡았다.AOA 메인보컬 유나는 그룹 활동 외에도 최근 tvN ‘날 녹여주오’ OST에 참여해 드라마에 감동을 더하는가 하면, 뮤지컬 ‘원모어’에서는 안정적인 연기를 보여주는 등 다채로운 방면에서 두각을 드러내고 있다.AOA의 새 앨범 ‘뉴 문’의 음원과 타이틀곡 ‘날 보러 와요 (Come See Me)’ 뮤직비디오는 오는 11월 26일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 공개된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com