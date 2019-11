아스트로 차은우, “힘들지만 앨범 준비하면서 즐거움과 행복함으로 이겨냈다”

[임현주 기자 / 사진 백수연 기자] 차은우가 컴백 소감을 전했다.11월20일 오후 서울 광진구 예스이십사 라이브홀에서 아스트로의 여섯 번째 미니앨범 ‘블루 플레임(BLUE FLAME)’ 발매 기념 쇼케이스가 진행됐다.최근 드라마 촬영 및 팬 미팅 등 바쁜 일정을 보내고 있는 차은우는 “얼른 멤버들과 앨범활동으로 팬 분들을 만나고 싶었다. 힘들어도 준비하면서 재밌고 행복했던 마음으로 이겨냈던 것 같다”고 전했다.이번 ‘블루 플레임’은 높은 온도에서 푸른색으로 보이는 불꽃처럼 ‘열정으로 한계를 뛰어넘겠다’는 아스트로의 의지를 담은 앨범이다. 타이틀곡인 ‘블루 플레임’ 외 팝 댄스 곡 ‘고앤스탑(9Go&Stop)’과 귀를 사로잡는 강렬한 베이스와 청량한 보컬로 설렘을 자아내는 퓨처 팝 ‘다야(All About You)’, 계절의 분위기와 아스트로의 감성이 녹아든 멤버 라키의 자작곡 ‘찬바람 불 때면(When The Wind Blows)’, 팬들을 향한 고마운 마음을 담은 팝 발라드 곡 ‘유어 마이 월드(You’re my world)’ 까지 총 5곡이 수록됐다.한편, 아스트로의 여섯 번째 미니앨범 ‘블루 플레임(BLUE FLAME)’은 금일(20일) 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr