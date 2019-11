그룹 씨아이엑스./ 사진제공=네이버나우

[텐아시아=김수경 기자]그룹 씨아이엑스(CIX)가 19일 네이버 NOW. ‘6시 5분 전’에 출연해 타이틀곡 ‘순수의 시대’를 공개한다.CIX의 신규 앨범 HELLO Chapter 2. ‘Hello, Strange Place’(헬로 챕터 2. ‘안녕, 낯선공간’)은 연작으로 펼쳐지고 있는 ‘HELLO(안녕)’ 시리즈의 두 번째 앨범이다.CIX는 신규 앨범이 발매되는 순간을 함께 하고, 호스트 이장원과 함께 앨범에 수록된 전 곡을 함께 들으며 각 곡에 대해 직접 소개할 예정이다. 앨범 수록곡 전체가 유기적으로 연결되어 있어 앨범을 관통하는 스토리에 대해 자세하게 들을 수 있을 것으로 기대된다.발매 전부터 화제를 모았던 스토리 필름 영상에 대해서도 직접 밝힐 예정이다. 앞서 CIX는 입시지옥, 학원폭력, 방관, 결손 가정 등 학교 안팎에서 벌어지는 사회적 문제점을 담은 스토리 필름 5편을 공개했다. 한 편의 영화 같은 스토리에 대한 소개는 물론 몰입도 높은 연기력을 보여준 CIX가 연기에 처음 도전한 소감 또한 전한다.CIX는 BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석으로 구성됐다. 지난 16일 열린 ‘2019 브이라이브 어워즈 V하트비트’에서 ‘글로벌 루키 TOP5’를 수상했다. 오는 20일 저녁 8시에 공개되는 네이버 NOW. ‘CIX 쇼’를 통해 호스트로도 활약할 예정이다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr