그룹 라붐. / 제공=글로벌에이치미디어

[텐아시아=김하진 기자]그룹 라붐(LABOUM)이 ‘2019한-아세안 특별정상회의’ 개최를 기념하며 음반 ‘사이드 바이 사이드(side by side)’에 한국 대표 가수로 참여했다.라붐은 지난 18일 외교부의 유튜브 채널과 각종 음원사이트에 공개된 ‘2019 한-아세안 특별정상회의’개최 기념곡 ‘side by side’를 불렀다. 가수 산들과 래퍼 킬라그램 등과 호흡을 맞춰 완성했다.라붐은 지난 9월 첫 번째 정규 음반 ‘투 오브 어스(Two Of Us)’를 발매하고 타이틀곡 ‘파이어워크(Firework)’로 왕성한 활동을 펼쳤다. 현재는 드라마와 예능, 광고, 공연 등 개별 활동을 이어가고 있다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr