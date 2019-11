싱어송라이터 크러쉬의 정규 2집 티저./ 사진제공=피네이션

[텐아시아=김수경 기자]피네이션(P NATION) 공식 SNS를 통해 18일 오전 크러쉬(Crush)의 두 번째 정규 앨범 발매를 알리는 첫 티저 이미지가 공개됐다.공개된 티저에 따르면 크러쉬는 오는 28일 오후 6시 정규 2집 ‘프롬 미드나잇 투 선라이즈(From Midnight To Sunrise)’를 발매한다. 이번 신보는 크러쉬가 지난 2014년 발표한 정규 1집 ‘크러쉬 온 유(Crush On You)’ 이후 5년 6개월 만에 정규 앨범이다.12개의 트랙으로 구성된 이번 앨범은 크러쉬가 전곡 작사, 작곡하고, 프로듀싱했다. ‘시간의 흐름’을 테마로 한다.크러쉬는 데뷔 이후 ‘우아해’‘잊어버리지마’‘오아시스’‘뷰티풀(Beautiful)’‘잊을만하면’ 등 발표하는 노래마다 음원 차트 정상을 휩쓸며 믿고 듣는 아티스트로 자리매김했다. 지난 여름에는 싱글 앨범 ‘나빠(NAPPA)’로 차트를 올킬했다.크러쉬는 오는 12월 28일, 29일, 31일 서울 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 연말 단독 콘서트 ‘크러쉬 온 유 : 프롬 미드나잇 투 선라이즈(CRUSH ON YOU : FROM MIDNIGHT TO SUNRISE)’를 개최한다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr