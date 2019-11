46주차 주간 소매점 앨범차트./사진제공=가온차트

[텐아시아=태유나 기자]걸그룹 마마무의 ‘reality in BLACK’(리얼리티 인 블랙) 앨범이 가온차트 2019년 46주차 주간 소매점 앨범차트에서 1위를 차지했다.18일 가온차트에 따르면 마마무의 ‘리얼리티 인 블랙’은 2만 7080장으로 46주차 소매점 앨범차트 1위에 이름 올렸다. 가장 많이 판매된 시간은 지난 14일 오후 12시다.2위는 세븐틴의 ‘An Ode’(언 오데), 3위는 갓세븐의 ‘Call My Name’(콜 미 네임)이 차지했다.46주차 일간 소매점 앨범차트에서는 10일 갓세븐의 ‘Call My Name’, 11일 세븐틴의 ‘An Ode’, 12일 갓세븐의 ‘Call My Name’, 13일 네이처의 ‘NATURE WORLD: CODE A’(네이처 월드: 코드 A), 14일 마마무의 ‘reality in BLACK’, 15일 AB6IX(에이비식스)의 ‘6IXENSE’, 16일 A.C.E(에이스)의 ‘UNDER COVER : THE MAD SQUAD’(언더 커버 : 거 매드 스쿼드)가 1위를 거머쥐었다.태유나 기자 youyou@tenasia.co.kr