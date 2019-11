딘딘./ 사진제공=소비어스

[텐아시아=김수경 기자]래퍼 겸 방송인 딘딘이 지난 17일 개인 SNS를 통해 정규 1집 ‘Goodbye My Twenties(굿바이 마이 트웬티스)’ 프리뷰 영상을 게재했다.영상엔 다양한 음악 시도가 돋보이는 20개의 트랙 음원 일부가 담겨있다.이 가운데 트리플 타이틀곡으로 낙점된 ‘Paradise(파라다이스)(Feat. 스텔라장)’는 감미로운 딘딘의 목소리가 녹아있다. ‘생각보다 괜찮지 않아(Feat. 린)’는 린의 호소력 짙은 보컬이 기대를 높였다. ‘Fallin’ Down(폴링 다운)(Feat. 이원석 Of 데이브레이크)’은 저절로 몸을 들썩이게 만드는 비트로 흥을 유발했다.스텔라장, 린, 이원석을 비롯해 이번 앨범에는 그레이, 레디, VIINI(권현빈), 리듬파워, B1A4 산들, 방용국, 슬리피, 마미손, 딥플로우, Dbo(디보), APRO(아프로), D.O(이현도), 한해, 그렉, 김보아 등 화려한 아티스트 군단이 피처링 및 프로듀싱을 도왔다.‘Goodbye My Twenties’에는 딘딘의 보컬 곡도 수록돼 있다. 이 앨범은 오는 20일 오후 6시 전 온라인 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr