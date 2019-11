가수 올리. / 제공=ANS엔터테인먼트

[텐아시아=김하진 기자]만 16세인 여성 솔로 가수 올리(ORLY)가 오늘(17일) 오후 6시 각 음원 사이트에 데뷔 싱글 음반 ‘크러시 온 유(Crush On You)’를 발표한다.‘Crush On You’는 팝 스타일의 EDM R&B 댄스곡이다. 중독성 강한 후렴구와 올리의 강렬한 댄스 브레이크가 인상적이라고 한다. 지난 10월 발표한 올리의 프리 데뷔 싱글 ‘니드 유 나우(Need You Now)’와는 상반되는 분위기로 색다른 매력을 보여주겠다는 각오다.올해 만 16살이 된 올리는 ANS엔터테인먼트가 준비한 첫 번째 솔로 가수이다. 올리라는 이름은 유일하다는 뜻의 ‘온리(Only)’를 소리 나는 대로 표기한 음소문자 ‘올리’에서 가져왔으며, ‘당신과 나의 하나뿐인 올리’라는 의미를 담았다고 한다.앞서 올리는 콘셉트 사진과 예고 영상 등을 공개하며 주목받았다. ANS엔터테인먼트의 관계자는 “올리는 만 16세라는 어린 나이지만, 가진 재능이 정말 뛰어난 아티스트이다. 앞으로 올리가 여러분 앞에 풀어놓을 다채로운 매력에 많은 기대와 관심 부탁드린다”고 말했다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr