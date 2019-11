마마무, “마마무가 아니었더라도 만나게 될 필연적인 관계”

[임현주 기자 / 사진 김치윤 기자] 마마무가 서로를 향한 깊은 애정을 비췄다.11월14일 오후 서울 동대문구 경희대학교 평화의전당에서 마마무 정규 2집 ‘reality in BLACK’ 미디어 쇼케이스가 진행됐다.이날 3년 9개월 만에 돌아온 마마무는 최근 Mnet ‘퀸덤’을 통해 선보였던 ‘우린 결국 다시 만날 운명이었지’ 무대로 첫 인사를 전했다. 마마무는 “우리가 마마무로 만나지 않았더라도 결국 만나게 되는 필연적인 관계지 않을까 싶다. 우리의 세계관을 관통하는 곡이 아닐까 싶다”고 서로를 향한 깊은 애정을 비췄다.이번 ‘reality in BLACK’은 히트메이커 김도훈 총괄 프로듀서를 필두로 RBW소속 최고의 뮤지션 군단이 앨범 작업에 참여하며 높은 퀄리티를 담은 역대급 앨범 탄생을 기대하게 했다. 여기에 화사가 타이틀곡 ‘HIP’ 작사에 이름을 올렸고, 문별 역시 수록된 6곡의 랩메이킹에 참여하는 등 멤버들의 높은 참여율로 앨범을 더욱 풍성하게 만들었다.한편, 마마무 정규 2집 ‘reality in BLACK’은 금일(14일) 오후 6시에 공개된다.bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr