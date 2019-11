/사진=예리 인스타그램



[텐아시아=박창기 기자]그룹 레드벨벳의 예리가 아찔한 드레스 자태를 뽐냈다.예리는 지난 13일 자신의 SNS 계정에 “Have you ever seen La Rouge?”라는 글과 함께 여러 사진을 게재했다.공개된 사진 속 예리는 몸을 옆으로 튼 상태에서 고개를 살짝 돌려 카메라를 응시하고 있다. 그는 짙은 메이크업에 빨간색 드레스를 입고 섹시한 매력을 발산했다.또한 예리는 한층 성숙해진 미모로 몽환적인 분위기를 자아내 눈길을 끌었다.한편 예리가 속한 레드벨벳은 오는 23, 24일 서울 안암동 고려대 화정체육관에서 단독 콘서트 ‘Red Velvet 3rd Concert – La Rouge’를 연다.박창기 기자 spear@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>