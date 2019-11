마마무, 솔직 당당한 매력 담은 신곡 '힙'으로 컴백

총 11곡 담은 두 번째 정규앨범 '리얼리티 인 블랙'

마마무 '리얼리티 인 블랙' /사진=RBW 제공

그룹 마마무 '힙' /사진=RBW 제공

'믿듣맘무' 그룹 마마무가 '힙'한 모습으로 귀환한다.마마무는 14일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 두 번째 정규앨범 '리얼리티 인 블랙(reality in BLACK)'을 발표한다.타이틀곡 '힙(HIP)'은 리드미컬한 브라스와 스트링 사운드가 어우러진 댄스곡으로 통통 튀는 비트 위 중독성 강한 멜로디가 귀를 사로잡는다. 타인의 시선을 의식하고 만드는 멋은 진정한 '힙'이 아니며 어떤 모습이든 온전히 스스로를 아끼고 사랑할 때 비로소 멋있을 수 있음을 이야기하는 곡으로, 그간 마마무가 추구해온 솔직 당당한 매력을 집약했다.특히 화사는 '코 묻은 티 삐져나온 팬티 떡진 머리 내가 하면 HIP', '세상에 넌 하나뿐인 걸 근데 왜 이래 네 얼굴에 침 뱉니'라는 강렬한 노랫말을 통해 높은 자존감에서 나오는 힙한 스웨그를 자랑한다.음원과 함께 공개되는 뮤직비디오는 제1우주부터 제4우주까지 각기 다른 삶을 살고 있는 마마무의 평행우주 콘셉트를 한 눈에 담고 있다. 특히 제1우주 속 걸그룹 마마무는 힙한 스웨그가 더해진 퍼포먼스로 강렬한 임팩트를 선사한다.타이틀곡 '힙' 외에도 어디에 있더라도 운명처럼 결국 다시 만나게 되는 마마무의 모습을 그려낸 '우린 결국 다시 만날 운명이었지(Destiny)', 신비로운 신스사운드의 테마가 마치 우주에 떠 있는 듯한 '유니버스(Universe)', 서정적인 멜로디로 이별 후의 상실감을 담담하게 녹인 '열 밤(Ten Nights)', 시공간을 초월한 세계에서 하나로 연결된 멤버들을 표현하며 이번 앨범을 콘셉트를 완성시키는 곡 '4x4ever'가 눈길을 끈다.또 피곤한 사랑보다는 혼자가 낫다는 메시지를 담은 '베러(Better)', 곁에 있는 게 당연했던 한 사람이 그워지는 날, 부족했던 자신을 되돌아 보게 하는 발라드 '헬로 마마(Hello MaMa)', 텅 빈 것 같은 마음을 감각적이게 표현한 일렉트로닉 신스팝 '심심해(ZzZz)', 치졸한 이별의 뒤끝을 위트있게 그려낸 '리얼리티(rEALITY)', 사랑을 춤에 빗대어 은유적으로 표현한 섹시한 무드의 '춤을 춰(High Tension)', 솔라의 자작곡이자 팬송 '아임 유어 팬(I' Your Fan)'까지 총 11곡이 수록됐다.이처럼 마마무는 다양한 장르의 완성도 높은 곡들로 새 정규앨범 '리얼리티 인 블랙'을 완성했다. '리얼리티 인 블랙'은 'Bless Life And Carry Knowledge'의 약자로 '삶은 축복하고, 지식은 전한다'라는 의미를 담고 있다. 어디에 있든 어떤 모습이든 내가 가장 나다울 수 있는 삶을 살자는 메시지를 전한다.이를 위해 마마무는 '4M(MMM Multiverse)'으로 일컬어지는 '평행우주' 콘셉트를 통해 각기 다른 우주 속 다른 삶을 사는 모습을 보여주며 색다른 볼거리를 선사, 컴백 전부터 팬들로부터 뜨거운 반응을 얻었다. 이렇듯 마마무는 역대급 스케일의 콘셉트를 내세워 '힙'을 장착, 역대급 컴백에 나설 것을 예고해 많은 음악팬들의 기대를 받고 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com