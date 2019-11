그룹 몬스타엑스./ 사진제공=스타쉽 엔터테인먼트

[텐아시아=김수경 기자]미국의 음악 전문 매체 빌보드는 최근 자사 홈페이지를 통해 “몬스타엑스가 <‘FOLLOW’ : FIND YOU>(‘팔로우’ : 파인드 유) 앨범으로 월드 앨범 & 월드 디지털 송 세일즈 차트 톱 10위로 돌아오다(Monsta X Return to Top 10 of World Albums & World Digital Song Sales Charts With ‘Follow-Find You’)”라는 기사를 게재했다.빌보드가 발표한 차트에 따르면 몬스타엑스는 앨범 ‘팔로우’ : 파인드 유로 ‘월드 앨범 차트’ 10위, ‘히트시커 앨범’ 차트 15위를 차지했다. 타이틀곡 ‘FOLLOW’는 ‘월드 디지털 송 세일즈’ 5위에 올랐다.이번 신보는 ‘월드 앨범 차트’에서는 이전에 발표한 앨범들에 이어 9번째 톱 10을 차지했다. K팝 앨범을 많이 찾아볼 수 없는 차트인 ‘히트시커 앨범’에서도 앞선 앨범에서 기록했던 4개의 톱 5를 포함해 7번째로 동 차트에 진입했다.타이틀곡 ‘FOLLOW’ 역시 ‘월드 디지털 송 세일즈 차트’에서 5위에 오르며 몬스타엑스가 해당 차트에서 톱 5을 차지한 5번째 곡이 됐다. 뮤직비디오를 선 공개하며 화제를 모았던 수록곡 ‘FIND YOU’도 21위를 기록했다. 이는 몬스타엑스의 ‘월드 디지털 송 세일즈 차트’서 히트한 곡 수를 15개로 늘렸다.몬스타엑스는 최근 신보 ‘팔로우’ : 파인드 유 활동을 마치고 글로벌 활동에 박차를 가할 계획이다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr