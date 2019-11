가수 에일리 / 사진제공=에일리 SNS

[텐아시아=우빈 기자]가수 에일리가 오는 12월 전국투어 콘서트 ‘아이 엠 리본(I AM : RE- BORN)’을 개최한다.에일리는 내달 7일 인천을 시작으로 2019 전국투어 콘서트 ‘아이 엠 리본’으로 팬들을 만난다.에일리는 히트곡부터 큰 사랑을 받은 드라마 OST 등 에일리만의 감성으로 무대를 채울 예정이다. 특히 에일리는 노래면 노래, 퍼포먼스면 퍼포먼스, 화려한 영상미까지 놓치지 않겠따는 계획이다. 에일리는 ‘아이 엠 리본’이라는 콘서트 이름에 걸맞은 무대의 연속으로 현장을 찾은 관객들의 눈과 귀 호강을 책임질 것을 예고했다.에일리 역시 자신의 공식 SNS 채널을 통해 “궁금하면 놀러오기”라며 귀여운 홍보를 하는 가하면, “놀 준비 됐어요?(Are you ready to play?)”라며 공연에 대한 기대를 높였다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr