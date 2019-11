비오브유./ 사진제공=더뮤직웍스

’에서 첫 공식 무대를 선보인다.



이번 콘서트에서 김국헌과 송유빈은 내년 초 발매를 목표로 준비 중인 미니앨범의 전곡 무대를 최초로 선공개할 계획이다. 또 멤버별 개인 무대부터 팬들과 함께 하는 크리스마스 이벤트까지 다채로운 콘텐츠로 즐거운 추억을 선물할 예정이다.



‘Dear, YOU’는 오는 12월 24일과 25일 서울 종로구 상명아트센터 계당홀에서 개최된다.



김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr





[텐아시아=김수경 기자]더뮤직웍스는 12일 “Mnet ‘프로듀스 X 101’ 출신 김국헌과 송유빈이 2인조 그룹 ‘비오브유(B.OF YOU = B.O.Y)’를 결성하고 듀오로서 새롭게 활동을 시작한다”고 밝혔다.비오브유는 팬클럽 공모전을 통해 응모된 2000여개의 이름 중 선택된 팀명이다. ‘누군가에게 최고가 될 수 있다(Best Of You)’라는 뜻과 ‘국헌&유빈’ 또는 ‘국헌유빈&팬’으로 일컬어지는 ‘우리 둘(Both Of You)’이라는 2가지 의미를 내포하고 있다.소속사는 “김국헌과 송유빈은 현재 연말 미니콘서트 및 내년 초 정식 출격을 목표로 밤낮없이 연습에 매진하고 있다”며 “비오브유로 새롭게 출발하는 두 사람에게 많은 관심과 응원 부탁드린다”고 전했다.비오브유로 다시 의기투합한 두 사람은 다음 달 개최하는 ‘2019 김국헌X송유빈 미니콘서트