그룹 블랙핑크. /

[텐아시아=김하진 기자]그룹 블랙핑크가 ‘이! 피플스 초이스 어워드(E! People’s Choice Award)’에서 3관왕을 차지했다.블랙핑크는 11일(한국시간) 미국 캘리포니아 샌타모니카 바커행거(The Barker Hangar)에서 열린 ‘E! People’s Choice Award’ 수상자로 이름을 올렸다. 후보에 오른 올해의 그룹(The Group of 2019), 올해의 뮤직비디오(The Music Video of 2019), 올해의 콘서트 투어(The Concert Tour of 2019) 부문에서 모두 상을 받았다. 블랙핑크가 미국에 진출한 지 9개월 만에 이뤄낸 성과다.‘E! People’s Choice Award 2019’는 미국 음악 및 영화, TV 분야 시상식이다. 지난 1975년부터 시작해 올해 45회째를 맞이한 정통과 권위를 자랑한다.올해의 뮤직비디오(The Music Video of 2019)를 수상한 블랙핑크의 ‘Kill This Love’ 뮤직비디오는 지난 4월 공개됐다. 뮤직비디오는 현재 유튜브에서 6억 4500만 뷰를 넘어섰다. ‘붐바야’, ‘마지막처럼’, ‘뚜두뚜두’ 등도 인기를 얻고 있다. 특히 ‘뚜두뚜두’는 10억뷰 돌파를 눈앞에 두고 있다.블랙핑크는 오는 12월 4일 도쿄돔을 시작으로 내년 1월 4일~5일 오사카 교세라 돔, 2월 22일 후쿠오카 야후 오크돔에서 콘서트를 펼친다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr