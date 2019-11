가수 에릭남. / 제공=스톤뮤직엔터테인먼트

[텐아시아=김하진 기자]가수 에릭남이 첫 번째 영어 음반 ‘비포 위 비긴(Before We Begin)’의 예고 사진을 11일 공개했다.사진에는 한층 성숙한 매력을 뽐내며 가을의 분위기를 연출한 에릭남의 모습이 담겼다. 여기에 ‘I feel so damn stupid every time I think(생각할 때마다 정말 멍청하게 느껴져)’라는 새 음반의 수록곡 노랫말이 일부 공개돼 궁금증을 더했다.에릭남은 최근 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 ‘Eric Nam’s Playlist’라는 제목으로 팝 커버 영상을 올리며 호응을 얻었다. 카밀라 카베요의 ‘Senorita’와 빌리 아일리시의 ‘bad guy’, 제레미 주커의 ‘comethru’ 등을 재해석해 부르며 뛰어난 음악 실력을 보여줬다.에릭남은 오는 14일 영어로 된 새 음반을 전 세계 동시에 발표한다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr