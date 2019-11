마마무(사진=RBW)

걸그룹 마마무가 새 정규앨범 단체 콘셉트 포토를 공개했다.마마무는 공식 SNS를 통해 두 번째 정규앨범 'reality in BLACK'의 콘셉트 ‘평행우주’ 속 제1우주의 단체 이미지를 게재하며, 믿듣맘무의 귀환을 알렸다.공개된 사진 속 마마무는 레드와 블랙의 강렬한 톤앤 매너로 세상 힙한 패션을 완성했다.워커에 트레이닝복을 매치해 스포티한 매력의 문별, 촉촉하게 젖은 헤어스타일과 화려한 상의로 열정적 매력을 드러낸 화사, 블랙 의상에 레드 헤어밴드로 포인트를 준 솔라, 강렬한 레드 의상에 매혹적인 자태의 휘인까지 힙한 비주얼을 자랑했다.앞서 마마무는 "만약 마마무가 아니라면?"이라는 전제 하에 '평행우주' 콘셉트를 앞세워 마마무가 살고 있는 우주가 아닌, 평행선 상에 위치한 또 다른 우주 속 다양한 삶을 공개해 뜨거운 반응을 얻었다.제2우주 속 마마무는 각각 공주, 뮤직비디오 감독, 환경운동가, 엄마로 변신한 데 이어 제3우주에서는 복서, 안무가, 화가, 뮤지컬 배우로 살고 있으며, 제4우주에서는 락스타, CEO, 인디가수, 대통령의 삶을 보여주며, 이른바 '마마무 멀티버스(MULTI+UNIVERSE)'를 공개했다.특히, 제1우주 속 걸그룹 마마무의 모습이 마침내 공개되며 새 정규앨범 'reality in BLACK'에 대한 기대감을 높였다.이처럼 마마무는 다른 우주, 다른 삶을 살고 있더라도 '우린 결국 다시 만날 운명이었지'라는 메시지를 전하며 역대급 스케일의 ‘평행우주’ 세계관을 완성했다.마마무는 14일 두 번째 정규앨범 'reality in BLACK'을 발표하고 컴백한다.이미 타이틀곡 'HIP'은 프리뷰 영상을 통해 알려진 "코 묻은 티 삐져나온 팬티 떡진 머리 내가 하면 HIP" "세상에 넌 하나뿐인 걸 근데 왜 이래 네 얼굴에 침 뱉니"라는 힙한 스웨그를 담은 가사가 일찌감치 화제를 모으며, 신곡 'HIP'에 대한 궁금증은 최고조에 이른 상황이다.한편, 마마무는 14일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 두 번째 정규앨범 'reality in BLACK'을 발표하고 본격적인 컴백 활동을 시작한다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com