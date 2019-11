아스트로, 'BLUE FLAME'(사진=판타지오)

그룹 아스트로(ASTRO)가 미니 6집 앨범 ‘BLUE FLAME’(블루 플레임)의 트랙리스트를 공개해 눈길을 끈다.소속사 판타지오뮤직은 지난 8일 오후 아스트로 공식 SNS 채널을 통해 새 앨범의 트랙리스트를 게재하며 앨범에 대한 기대감을 높였다. 커밍업 포스터부터 등장한 '책(BOOK)'의 표지에 적힌 곡 제목들은 아스트로의 미니 6집 앨범 'BLUE FLAME'에서 '책(BOOK)'이 남다른 의미를 지니고 있음을 예측할 수 있게 한다.이번 미니 6집 앨범 ‘BLUE FLAME’은 타이틀곡 ‘Blue Flame’을 포함해 ‘Go&Stop’(고앤스탑), ‘다야'(All About You), ‘찬바람 불 때면’ (When The Wind Blows), ‘You’re my world’(유어 마이 월드)까지 아스트로 여섯 멤버들의 매력적인 음색을 만나볼 수 있는 곡들로 가득 채워졌다.타이틀곡 ‘Blue Flame’은 국내외 아티스트들과 협업해온 ICONIC SOUNDS(아이코닉 사운즈)의 프로듀서팀 VO3E(브이오쓰리이)와 해외 유명 아티스트들과 작업한 프로듀서 TC Mack(티씨 맥)이 함께 참여해 아스트로의 색다른 변화에 힘을 보탰고, 많은 히트곡을 탄생시킨 GRVVITY(그래비티), 똘아이박, 김창락(AIMING)이 수록곡에 참여해 앨범의 완성도를 높였다.특히, 멤버 라키의 첫 자작곡 '찬바람 불 때면'이 수록돼 시선을 사로잡는다. 아스트로에서 랩을 담당하고 있는 라키가 놀라운 감성으로 만들어낸 이번 곡은 계절의 분위기와 아스트로의 매력이 어우러져 새로운 변신을 기대하게 한다. 뿐만 아니라 멤버 진진과 라키는 전곡 랩 메이킹에 참여해 아스트로만의 음악적 색깔을 앨범에 녹여냈다.미니 6집 앨범 ‘BLUE FLAME’의 다채로운 신곡들을 통해 새로운 음악적 시도와 더불어 아티스트로서의 성장을 보여줄 아스트로의 컴백에 더욱 기대가 모이고 있다.한편, 아스트로는 11월 20일 미니 6집 앨범 ‘BLUE FLAME’ 컴백을 앞두고 연습에 몰두하고 있다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com