이번 크리스마스에도 어김없이 돌아온 머라이어 캐리...25주년 에디션

[연예팀] 머라이어 캐리의 크리스마스 앨범이 25주년 기념반으로 재발매된다.지난해 크리스마스 시즌에 멜론 종합 차트 1위를 기록하며 화제를 모았던 캐럴의 대명사 ‘All I Want for Christmas Is You’가 새롭게 돌아온다.1994년 발매된 머라이어 캐리의 첫 크리스마스 캐럴 앨범 ‘Merry Christmas’의 25주년을 기념하며 ‘딜럭스 애니버서리 에디션’이 나오는 것.‘Merry Christmas’는 지금까지 전 세계에서 150만 장 이상이 판매되었으며, ‘역사상 가장 많이 팔린 크리스마스 앨범’으로 기록되었다. 2018년 크리스마스 시즌에는 ‘All I Want for Christmas Is You’가 빌보드 차트 10위 권에 들었으며, 전 세계에서 가장 많이 판매된 싱글 11위로 기록되고 있다.이번 앨범은 2CD 구성으로, 기존의 트랙 리스트에 미공개 라이브 음원 그리고 보너스 트랙 등이 추가되어 총 29곡이 수록되어 있다.특히 1994년 12월8일 뉴욕 세인트 존 더 디바인 대성당에서 열린 자선 콘서트 실황은 수많은 팬들이 정식 음원으로 발매되기를 바라왔던 음원이다. 대표곡 ‘All I Want for Christmas Is You’는 물론, ‘Silent Night’ 및 ‘Joy to the World’와 같은 고전적인 캐럴까지 총 6곡의 라이브 실황이 수록되어 있다.디지털 음원은 금일(8일) 정오(12시)부터 음원 사이트를 통해서 서비스가 시작될 예정이며, 2CD로 제작된 캐럴 앨범은 19일 화요일부터 전국의 온라인, 오프라인의 음반 매장을 통해서 판매된다.(사진: 소니뮤직)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr