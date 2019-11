그룹 방탄소년단. / 제공=빅히트 엔터테인먼트

[텐아시아=우빈 기자]그룹 방탄소년단이 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에 1년 동안 머무른 최초의 K팝 가수로 등극했다. 방탄소년단은 한국 가수 최초의 빌보드 1위를 시작으로 빌보드 1위 앨범 3개 보유 등 최초, 최고의 기록을 끝없이 경신 중이다. 방탄소년단이 계속 추가할 기록에 전 세계 팬들은 물론 대중음악계의 시선이 집중되고 있다.빌보드는 지난 6일(현지시각) “방탄소년단의 앨범 <러브 유어셀프 결 ‘앤서'(LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’>가 11월 9일자 ‘빌보드 200’ 차트에 165위로 재진입하면서 이 앨범은 빌보드 200 차트에서 1년 동안 차트인에 성공한 첫 K팝 앨범이 됐다”고 밝혔다. ‘빌보드 200’은 앨범 판매량, 스트리밍 횟수, 다운로드 횟수를 총망라한 판매량를 기반으로 그 주의 가장 인기 있는 앨범 순위를 매기는 차트다.지난해 8월 발매된 <러브 유어셀프 결 ‘앤서’>는 발매 직후인 9월 ‘빌보드 200’에서 1위에 올랐다. 앞서 1월 발표한 <러브 유어셀프 전 ‘티어'(LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’)>에 이은 두 번째 1위였다. 이 앨범이 1년 내내 랭크된 것은 아니지만 ‘빌보드 200’ 차트에 든 기간을 모두 합치면 52주(1년)가 된다. 이에 따라 <러브 유어셀프 결 ‘앤서’>는 1년간 차트를 지킨 최초의 K팝 앨범으로 기록됐다.빌보드는 방탄소년단이 세운 기록의 의미에 집중했다. 빌보드는 “특히 올해의 경우 블랙핑크나 슈퍼엠도 새 앨범을 발표하자마자 곧바로 ‘빌보드 200’ 차트에 진입해 2주 이상 차트에 머무르는 성과를 이뤄냈지만 이 조차도 4주(한 달)정도에 불과했다”고 강조했다.빌보드는 이와 함께 방탄소년단의 과거 빌보드 차트 진입 사례도 열거하면서 “방탄소년단이 첫 정규앨범 ‘윙스’로 빌보드 200 차트에서 2주 동안 차트인을 했는데 이는 K팝 아티스트로는 처음으로 달성한 차트인이었다”라고 설명했다.방탄소년단이 ‘빌보드 200’에 진입한 앨범은 <화양연화 pt.2> <화양연화 영 포에버(Young Forever)> <윙스(WINGS)> <유 네버 워크 얼론(YOU NEVER WALK ALONE)> <러브 유어셀프 승 ‘허'(LOVE YOURSELF 承’Her’)> <페이스 유어셀프(FACE YOURSELF)> <러브 유어셀프 전 ‘티어’> <러브 유어셀프 결 ‘앤서’> <맵 오브 솔 : 페르소나> 등 9개다.9개의 앨범 중 <러브 유어셀프 전 ‘티어’> <러브 유어셀프 결 ‘앤서’> <맵 오브 솔 : 페르소나>는 ‘빌보드 200’ 1위에 올랐다. 지난해 6월 <러브 유어셀프 전 ‘티어’>로 첫 번째 ‘빌보드 200’ 1위를 달성한 방탄소년단은 9월 <러브 유어셀프 결 ‘앤서’>를 거쳐 지난 4월 <맵 오브 솔 : 페르소나>로 세 번째 1위를 차지했다.더 놀라운 것은 이 기록을 세우기까지 걸린 시간이 11개월이 채 되지 않았다는 점이다. 방탄소년단은 1967년 9개월 3주 만에 3개의 앨범 1위를 달성한 몽키스(the Monkees) 이후 가장 빠른 기간 내 3개 앨범이 1위에 오른 그룹으로 기록됐다. 빌보드 역시 이를 주목하면서 “방탄소년단이 ‘빌보드 200’에서 3개 앨범이 1위를 차지하는 데 걸린 기간은 11개월이 채 되지 않았으며, 이는 11개월 1주의 기록을 가지고 있는 비틀즈의 기록을 앞섰다”고 놀라워했다.방탄소년단은 ‘기록소년단’이라는 별명처럼 최초, 최고, 최다의 기록을 잇달아 세우고 있다. 많은 업적을 쌓고 있지만, 방탄소년단이 쓸 기록은 앞으로도 많이 남았다.방탄소년단의 <맵 오브 솔 : 페르소나>가 22주 연속 ‘빌보드 20’에 머물고 있어 <러브 유어셀프 결 ‘앤서’>에 이어 장기간 차트에 머무르는 앨범이 될 지 관심이 모인다. 더불어 방탄소년단은 인터넷 영향력을 보여주는 차트인 ‘소셜 50’에서 통산 151번째 121주 연속 1위에 등극하면서 최장기간 연속 기록을 유지하고 있다. 이는 163번의 기록을 보유한 저스틴 비버에 이은 역대 2위다. 점점 더 큰 인기를 얻고 있는 방탄소년단이 ‘빌보드 200’에 이어 ‘소셜 50’에서도 최초의 대기록을 세울지 기대된다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr