그룹 동키즈. / 제공=동요엔터테인먼트

[텐아시아=김하진 기자]그룹 동키즈(DONGKIZ)가 색다른 콘셉트로 돌아온다. 오늘(6일) 정오 각 음악사이트에 첫 번째 미니음반 ‘동키 타운(DONGKY TOWN)’을 발표한다.동키즈의 이번 새 음반의 타이틀곡 ‘피버(Fever)’는 1970년대에 유행한 디스코 음악을 일렉트로닉 댄스 뮤직(EDM)으로 재해석한 누 디스코(Nu-Disco) 장르의 곡이다. 베이스 연주에 드럼과 반복적인 색소폰 라인이 듣는 이들을 사로잡을 예정이다.이외에도 ‘웰컴 투 동키타운(Welcome to Dongkytown)’ ‘올 아이 니드 이즈 유(All I Need Is You)’ ‘너로 인해 완벽해’ ‘상상 속의 너’ 등 7곡이 담긴다.동키즈는 새 음반을 공개하고 활발한 활동을 이어나갈 계획이다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr