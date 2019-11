라붐 솔빈./ 사진제공=NH미디어

[텐아시아=노규민 기자]걸그룹 라붐(LABOUM)의 솔빈이 한류 음악프로그램 ‘POWER OF K Lab7’에 스페셜 MC로 함께했다.솔빈은 지난 4일 오후 8시 일본의 한국 전문 채널 kchan 한류 tv 채널 및 유튜브 채널을 통해 생방송된 ‘POWER OF K Lab7’에 스페셜 MC로 출연했다. 밝고 통통 튀는 에너지로 깜짝 등장해 시선을 사로잡았으며, 이후 공식 인스타그램을 통해 스페셜 MC로 참여한 소감을 전하기도 했다.또한 라붐은 ‘Firework’를 통해 화려한 퍼포먼스와 가창력으로 팬들의 환호를 이끌었다. 상반된 수록 곡 ‘Satellite’ 무대까지 감성적인 보컬을 선보이며 무대를 꾸몄다.솔빈은 매 주 공개되는 웹 드라마 ‘소울플레이트’에서 수피아 역으로 출연 중이다. 드라마, 예능, 화보 등 다양한 영역에서 존재감을 드러내고 있다. 라붐은 지난 9월 첫 정규 앨범 ‘Two Of Us’로 컴백해 활발하게 활동 중이다.노규민 기자 pressgm@tenasia.co.kr