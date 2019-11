방탄소년단 정국. /사진=인스타그램

[텐아시아=김지원 기자]방탄소년단 정국이 조각 같은 비주얼을 뽐냈다.정국은 지난 3일 빅히트엔터테인먼트의 인스타그램 계정에 “저도 아미가 보고싶어요(I miss YOU too ARMY)”라고 글을 올렸다. 사진 속 정국은 콘서트를 하던 때인 듯 콘서트 의상인 회색 슈트를 입고 그윽한 눈빛으로 카메라를 응시하고 있다.팬들은 “저도 보고싶어요” “정말 멋있어요. 사랑해요” “어쩜 이렇게 귀엽나요” 등의 댓글을 달았다.방탄소년단은 지난 26~27일과 29일 서울 잠실 올림픽 주경기장에서 ‘러브 유어셀프: 스피크 유어셀프 [더 파이널](LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL])’를 통해 ‘러브 유어셀프: 스피크 유어셀프’ 시리즈의 대장정을 마무리하는 공연을 마쳤다.김지원 기자 bella@tenasia.co.kr