그룹 마마무. / 제공=RBW

[텐아시아=김하진 기자]그룹 마마무가 발매를 앞둔 두 번째 정규 음반 ‘리얼리티 인 블랙(reality in BLACK)’의 예고 사진을 4일 공개했다.사진에는 각자의 개성을 살려 다양한 분위기로 변화를 시도한 마마무의 모습이 담겨있다. 화려한 드레스에 왕관을 쓴 솔라부터 카메라 렌즈를 들고 있는 문별, 오렌지색 후드 점퍼를 쓴 휘인, 빨간 코트를 입은 화사까지 새 음반에 대한 기대를 한껏 끌어올렸다.‘제2우주(2nd universe)’, ‘만약 마마무가 아니라면?(What if… MMM is not MMM?)’이라는 문구에서 짐작할 수 있듯 마마무가 아닌 마마무의 모습을 담아낸 것으로 풀이된다. 이번 새 음반을 통해 새로운 이야기의 시작을 예고한 만큼 이들이 들려줄 노래가 더욱 주목된다.마마무는 오는 14일 새 음반을 발표한다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr