전도연, '방구석1열' 한국영화 100주년 특집 출연

"이창동 감독, OK 사인 잘 안해줘 답답"

배우 전도연이 영화 '밀양' 촬영 당시 이창동 감독에게 느꼈던 솔직한 속내를 밝혔다.3일 전도연은 JTBC '방구석1열'에 출연해 '칸의 여왕'으로 자리매김하게 한 영화 '밀양'에 대해 이야기를 나눴다.MC 장성규는 전도연에게 "지난번 출연한 문소리 배우가 '오아시스' 촬영 당시, 이창동 감독에게 'OK 사인'을 듣지 못해 답답했었다고 말했다"라고 전하자 전도연은 "이창동 감독이 'OK 사인'을 잘 안 하는 편이다. 배우에게 'OK 사인'은 '참 잘했어요'라는 뜻과 같은데 그런 표현이 없어 답답했다"라고 같은 배우 입장에서의 격한 공감을 표현했다.전도연은 '시' 촬영장에 방문했던 일화를 전하며 "이후에 '시' 촬영장에서 윤정희 선생님의 연기를 보고 'OK 사인'을 크게 외치는 이창동 감독을 보고 깜짝 놀랐다. 'OK 사인'을 못하는 게 아니라 안 하는 것이라는 생각이 들었다"라고 말해 웃음을 자아냈다.'신애' 캐릭터를 연기하면서 힘들었던 점에 대해 "시나리오를 읽고 '신애'를 이해할 수 없어 힘들었다"면서 "해답을 주지 않고 느낀 만큼 표현하라고 하는 이창동 감독님을 미워했다"고 말했다.전도연은 "극 중 '신애'가 신에게 지지 않으려 했던 것처럼 나 역시 이창동 감독에게 같은 마음이었다"라며 "하지만 함께 작업을 하다 보니 이창동 감독이 정말 대단한 감독이라는 걸 깨달았다"라고 당시의 솔직한 심정을 공개했다.한편, 이날 녹화에서 MC 장성규는 '밀양' 2행시를 선보였고 이를 들은 전도연 배우는 "어이가 없어서 웃음이 난다"라며 특유의 매력적인 웃음소리로 촬영현장을 화기애애하게 만들었다.