'비긴어게인3' 태연·이적, 암스테르담 찾아

렘브란트 광장서 첫 버스킹

적재 "태연 부럽고 멋있다"

지난 1일 종합편성채널 JTBC 예능 프로그램 '비긴어게인3' 버스킹 멤버들이 암스테르담을 찾아 버스킹하는 모습이 그려졌다. /사진 =JTBC '비긴어게인3' 캡처

이날 이적은 해리 코닉 주니어의 'It had to be you'를 선곡해 관객들로부터 박수를 받았다. 이적은 선곡 이유에 대해 "자기 스타일로 재즈를 연주할 수 있는 피아니스트 김현우가 있기 때문에 가능했다"며 고 밝혔다.폴킴은 제이의 '어제처럼'을 부르며 관객들의 마음을 따뜻하게 만들었다. 폴킴은 "멜로디가 부드럽게 흘러 새로운 환경에 잘 어울릴 거라고 생각했다"고 선곡 배경을 밝혔다.태연은 자신의 노래인 '만약에'와 'Blue'를 불렀다. 현장에 있던 K팝팬들은 환호했고, 이를 본 적재는 "가사까지 따라 부른 관객도 있었다. 태연이 부럽기도하고 멋있다"고 말했다. 버스킹 멤버들은 마지막 곡으로 소녀시대의 'Gee'를 다같이 불렀다.이날 방송에서 이적은 "언제 이런 데서 버스킹을 해보겠냐. 예를 들어 외국 사람이 광화문 세종대왕 동상 미에서 버스킹하는 것 아니냐"며 설레는 마음을 드러내기도 했다.한경닷컴 뉴스룸 open@hankyung.com