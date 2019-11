그룹 방탄소년단. / 제공=빅히트 엔터테인먼트

[텐아시아=김하진 기자]빅히트엔터테인먼트(이하 ‘빅히트’)의 보이그룹 방탄소년단(BTS)과 투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER)가 미국 음악전문 매체 빌보드 차트에서 1위와 2위를 나란히 차지했다. 그야말로 ‘빅히트 파워’다.1일 빌보드가 발표한 월드 디지털송 차트에 따르면, 1위는 방탄소년단의 ‘메이크 잇 라이트(Make It Right)’이다. 지난 4월 발매한 미니음반 ‘맵 오브 더 솔 : 페르소나(MAP OF THE SOUL : PERSONA)’에 수록된 ‘Make It Right’를 일렉트로닉 댄스 뮤직(EDM)으로 새롭게 편곡한 곡이다. 미국의 싱어송라이터 라우브(Lauv)가 피처링에 참여했다.새롭게 완성된 ‘Make It Right’는 신시사이저를 기반으로 한 풍부한 사운드가 곡을 이끌면서 앞서 공개된 버전과는 또 다른 분위기다. 특히 방탄소년단의 목소리를 샘플링해 만든 새로운 멜로디가 더해져 익숙하면서도 독특한 느낌을 준다. 이 곡은 월드 디지털송 차트뿐만 아니라 빌보드 차트의 ‘핫(HOT)100’에서 76위를 찍었다.방탄소년단은 라우브와의 음악 협업에 이어 EDM 리믹스를 추가로 발표하면서 원곡의 색깔과 또 다른 음악을 들려주며 전 세계 아미(ARMY·팬클럽)들을 들썩이게 만들었다.2위는 투모로우바이투게더의 첫 번째 정규 음반 ‘꿈의 장 : 매직(MAGIC)’의 타이틀곡 ‘9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)’가 차지했다. 이 곡은 뉴 웨이브(New Wave)가 더해진 신스 팝(Synth Pop) 장르다. 친구들을 만난 소년들이 함께하며 벌어지는 마법 같은 순간들을 풀어낸 곡이다. 투모로우바이투게더의 경쾌하고 힘 있는 목소리와 독특한 노랫말, 세련된 멜로디가 조화를 이룬다.데뷔 때부터 ‘방탄소년단의 동생 그룹’으로 관심과 부담을 동시에 안고 출발한 투모로우바이투게더는 첫 정규 음반을 통해 실력과 성장을 보여주며 호응을 얻고 있다. 영국 매체 메트로(Metro)는 첫 정규 음반 타이틀곡의 뮤직비디오에 대해 “투모로우바이투게더는 에너지 넘치고 숙련된 안무를 보여준다. 이전보다 훨씬 더 멋진 모습으로 돌아온 것을 증명한다”고 극찬했다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr