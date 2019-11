사진=지드래곤 인스타그램

[텐아시아=태유나 기자]그룹 빅뱅의 지드래곤이 남다른 패션 센스를 뽐냈다.지드래곤은 지난달 31일 자신의 인스타그램에 “플라워 이즈 더 유스 오브 라이프(Flower is the youth of life)”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 지드래곤은 독특한 무늬의 점퍼를 입은 채 재봉틀이 있는 작업실을 배경으로 포즈를 취하고 있다. 전역 후에도 여전히 트렌디한 패션 센스가 시선을 사로잡는다.지드래곤은 지난달 26일 경기 용인시 처인구 지상작전사령부에서 제대했다.태유나 기자 youyou@tenasia.co.kr